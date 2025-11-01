Sinner travolge Zverev 6-0 6-1 e vola in finale a Parigi-Bercy

Jannik Sinner disputa una semifinale senza storia a Parigi-Bercy: supera Alexander Zverev 6-0 6-1 in 62 minuti e centra la sua prima finale nel Masters 1000 parigino. Dominio tecnico e mentale dall’inizio alla fine: aggressivo in risposta, solido al servizio, sempre in anticipo negli scambi medi. Il tedesco, affaticato e anche assistito dal medico a inizio secondo set, non riesce mai a entrare davvero in partita. La partita. Sinner parte a razzo con un break immediato, dettando ritmo e geometrie fino al 6-0 in apertura. Nel secondo parziale Zverev sblocca il punteggio soltanto sull’1-2, ma l’azzurro riprende subito il controllo: altra spallata in risposta, scambi brevi e gestione impeccabile dei turni di battuta fino al 6-1 conclusivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sinner travolge Zverev (6-0 6-1) e vola in finale a Parigi-Bercy

