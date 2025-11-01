Sinner show al Masters 1000 di Parigi | travolge Zverev e vola in finale con Auger-Aliassime

L’altoatesino domina in semifinale il tedesco con un netto 6-0 6-1. Domani la finale contro il canadese Auger-Aliassime, con la possibilità di tornare numero 1 al mondo. Una prestazione da fuoriclasse quella di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Sul cemento indoor della La Défense Arena, il numero 2 del mondo ha travolto il tedesco Alexander Zverev con un eloquente 6-0 6-1, conquistando così la finale dell’ultimo ATP 1000 della stagione. L’azzurro è apparso in condizioni fisiche straordinarie, mentre Zverev, numero 3 del ranking, ha pagato la stanchezza accumulata nel lungo match di ieri contro Medvedev e qualche problema fisico. 🔗 Leggi su Sportface.it