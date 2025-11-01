Sinner schiacciasassi anche contro Zverev ora il numero 1 è davvero a un passo Domenica la finalissima a Parigi | quando e contro chi gioca
Per Jannik Sinner quella con Zverev era la sfida sulla carta più complicata del torneo, una volta che l’acerrimo rivale Carlos Alcaraz è stato fatto fuori al primo turno. Per larghi tratti, però, non è parsa così. È una vittoria senza se e senza ma quella che consegna al tennista azzurro la finalissima del Masters 1000 di Parigi e, allo stesso tempo, la possibilità di ritornare re del mondo spodestando proprio Alcaraz. Un 6-0, 6-1 con cui Sinner ribadisce l’enorme distanza che c’è tra i primi due della classifica Atp e il resto del circuito e, forse per la prima volta davvero, sembra riportare la battaglia nel campo del 2003 spagnolo. 🔗 Leggi su Open.online
