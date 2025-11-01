Sinner schiaccia Zverev e vola in finale a Parigi indoor

PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner ha battuto nettamente Alexander Zverev ed è approdato alla finale del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento de "La Defense Arena" della capitale franc.

