Sinner quando gioca la finale a Parigi? Jannik sfida Auger-Aliassime per tornare numero 1 Orario dove vederla tv e streaming precedenti
Jannik Sinner travolge anche il numero 3 del mondo Zverev con un secco 6-0 6-1 e stacca il pass per la finale del Masters 1000 di Parigi dove troverà sulla sua strada il canadese Felix. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vince e convince Jannik Sinner che in un'ora e nove minuti di gioco ha superato Shelton (6-3, 6-3) e si è qualificato per la prima volta in carriera alla semifinale del Masters 1000 di Parigi. Jannik, alla 43esima semifinale in carriera, tornerà a giocare contro Zve - facebook.com Vai su Facebook
Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X
Sinner, quando gioca la finale a Parigi? Jannik sfida Auger-Aliassime per tornare numero 1. Orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti - Jannik Sinner travolge anche il numero 3 del mondo Zverev con un secco 6- Come scrive msn.com
Sinner-Auger Aliassime, finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Dopo il successo del canadese su Alexander Bublik che ha aperto il programma delle semifinali dell'ultimo Masters 1000 della stagione, come nella finale dell'Atp 500 ... Scrive corrieredellosport.it
Finale ATP Parigi 2025: quando si gioca? Data e orario della partita - La finale dell’ATP di Parigi verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, che seguirà integralmente la giornata conclusiva del torneo. Si legge su tag24.it