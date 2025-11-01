Sinner prima semifinale a Parigi Ma non pensa al n1

In questo tennis di ragionieri, Jannik Sinner non ha bisogno di calcolatrici. Tutti a far di conto per capire se tornerà numero uno del mondo e lui che, mentre risponde «ma va, è un obbiettivo per il 2026», intanto macina avversari. Ieri, per esempio: 6-3, 6-3 a Shelton in 69 minuti, pur non completamente a suo agio col dritto e con la spia dell'energia un po' in rosso. Prima semifinale a Parigi, un'altra tappa nella scorciatoia che porta di nuovo al trono del ranking (deve vincere il torneo): ormai è in ballo e ballerà. A sentirlo, anche un po' controvoglia, perché poi l'obbiettivo sono le Atp Finals: «Torino per me è importante» ha detto finito il match contro l'americano, durante il quale ha anche manifestato un dolorino alla schiena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

