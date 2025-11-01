Sinner passeggia su Zverev | domani in finale a Parigi per riprendersi il numero uno al mondo e fare un favore a Musetti

Poco più di un allenamento. Jannik Sinner ha letteralmente passeggiato su Sasha Zverev. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner passeggia su Zverev: domani in finale a Parigi per riprendersi il numero uno al mondo (e fare un favore a Musetti)

DIFESA DEL TITOLO Parte col piede giusto l'Australian Open da campione uscente di Jannik Sinner! Il numero 1 ATP non passeggia, ma batte Jarry vincendo due importantissimi tie-break nei primi due parziali. #tennis #ausopen #sinner #janniksinner - facebook.com Vai su Facebook

Passeggiata tra natura e buona tavola: 20 borghi da visitare in Piemonte https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/cards/borghi-del-piemonte-da-visitare-tra-natura-e-buona-tavola/… Quando #Sinner e #Alcaraz saranno alle #AtpFinals approfittate per visitare il - X Vai su X

Sinner-Zverev oggi in TV in chiaro gratis: dove vederla, orario, polemiche - Bercy: oggi Sinner sfida Zverev, ecco dove vedere la semifinale in TV in chiaro gratis e in streaming. Si legge su libero.it

Sinner vede in diretta la caduta di Zverev mentre è intervistato: Jannik si ferma, è raggelato - Venerdì sera Jannik Sinner ha assistito in diretta, mentre era intervistato, alla rovinosa caduta di Alexander Zverev nell'ultimo quarto di finale che ... Secondo fanpage.it

Sinner, il numero 1 torna a un passo: Zverev ko e finale a Parigi - Jannik può puntare il titolo al 1000 francese e a tornare sul trono del tennis (anche se per poco). Riporta sport.quotidiano.net