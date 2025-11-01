Sinner liquida Shelton trova di nuovo Zverev La doppia missione di Parigi | tornare numero uno e dare una mano a Musetti

Tenere viva la missione per tornare numero 1 del mondo, ma anche altro: aiutare Lorenzo Musetti nella corsa per le Atp Finals di Torino. La vittoria di Jannik Sinner contro Ben Shelton per 6-3 6-3 nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi si porta dietro questi due imperativi. Un successo netto, nettissimo, mai in discussione, che regala a Sinner la prima semifinale nel torneo parigino. E meno male che l’azzurro, dopo la partita vinta contro l’argentino Francisco Cerundolo agli ottavi, aveva ammesso di non sentirsi “fresco fresco”. Parole che avevano sollevato qualche lieve dubbio sulla sua condizione fisica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner liquida Shelton trova (di nuovo) Zverev. La doppia missione di Parigi: tornare numero uno e dare una mano a Musetti

