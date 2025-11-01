Sinner la notizia arriva prima della semifinale di Parigi | è clamoroso

La vittoria di Sinner ai danni di Ben Shelton ai quarti del Masters 1000 di Parigi, segna l’ennesimo record del tennista più forte della nostra generazione. Jannik Sinner con il raggiungimento della semifinale è diventato il tennista italiano che ha raggiunto più semifinali nell’era Open (43), battendo il record di 42 semifinali che apparteneva a Fabio Fognini e ad Adriano Panatta. Sinner è l’uomo dei record: l’ultimo dato è clamoroso. Mentre il campione italiano aspetta di affrontare Zverev in semifinale, dall’altra parte del tabellone ci sarà Dimitrov contro Hurkacz, Sinner ha raggiunto la bellezza di 314 match vinti al netto di 400 partite giocate. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

