Sinner la forza di chi non deve piacere a tutti Alle critiche risponde vincendo

Ci sono due tipi di campioni: quelli che si alimentano del consenso e quelli che se ne liberano. Jannik Sinner appartiene alla seconda specie. E' l'atleta che non deve piacere a tutti per riuscire, anzi: sembra che diventi più forte proprio quando qualcuno lo mette in discussione. E' successo ogni volta, come se il suo percorso fosse scritto a tappe di diffidenza e riscatto, di sospetti e vittorie. Testo realizzato con AI Nel 2021, quando decide di non andare alle Olimpiadi di Tokyo, l'Italia del tennis si divide. "Poteva rappresentare il paese, doveva esserci", si dice. Lui, invece, sceglie di pensare alla propria crescita: va a Washington, vince il suo primo torneo '500' e comincia a farsi conoscere come un ragazzo dal carattere poco malleabile ma molto solido.

