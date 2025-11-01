Sinner in finale al Masters 1000 di Parigi | domenica da Re per Jannik

AGI - La rincorsa di Sinner al trono del tennis giunge all'ultimo step. L'altoatesino travolge Alexander Zverev con un netto 6-0 6-1 in poco più di un'ora e raggiunge Auger Aliassime in finale dell' Atp Masters 1000 di Parigi (per lui nona fonale dell'anno). Vincendo domani contro il canadese si riprenderebbe il primo posto in classifica spodestando Carlos Alcaraz uscioto al secondo turno. In una partita senza storia contro uno Zverev sulle gambe dopo la maratona nei quarti di finale con Daniil Medvedev, Sinner non sbaglia quasi nulla e approfitta della condizione fisica e psicologia dell'avversario per conquistare una facile vittoria. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner in finale al Masters 1000 di Parigi: domenica da Re per Jannik

Altre letture consigliate

Radio1 Rai. . #Tennis Al Masters 1000 di #Parigi Jannik #Sinner batte lo statunitense #Shelton per 6-3, 6-3. L'altoatesino approda in semifinale, dove oggi alle 17 incontrerà Alexander #Zverev. Nel mirino il primo posto del ranking. Di Emilio Mancuso #GR1 # - facebook.com Vai su Facebook

L'abbraccio finale a rete tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - X Vai su X

Sinner-Zverev, diretta Masters 1000 Parigi: la semifinale di Jannik in tempo reale - L'altoatesino sifda il tedesco con i palio l'accesso alla finale del torneo francese: se dovesse vincere il titolo, l'azzurro torenerebbe sul tetto del ranking ... Lo riporta tuttosport.com

Atp Parigi, Sinner in campo contro Zverev nella semifinale del Masters 1000. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner in campo contro Zverev nella semifinale del Masters 1000. Riporta tg24.sky.it

Sinner-Zverev diretta, la semifinale di Parigi: orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e ranking - Jannik Sinner è ad un passo dalla finale del Masters 1000 di Parigi e, in caso di vittoria del torneo tornerebbe numero uno al mondo scavalcando Carlos Alcaraz. Lo riporta ilgazzettino.it