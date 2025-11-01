Sinner implacabile Zverev travolto In finale la sfida a Auger-Aliassime per tornare numero uno al mondo

Tutto troppo facile per Jannik Sinner. L’approdo alla nona finale della stagione è poco più di un allenamento per il numero due al mondo: un’ora e due minuti per rifilare un incredibile 6-0, 6-1 al tedesco Aleksander Zverev. Punteggio pesantissimo che si spiega con le pessime condizioni fisiche in cui si è presentato “Sasha” devastato dalla maratona nei quarti di finale con Medvedev sul quale ha avuto la meglio dopo due ore e mezzo di una partita durissima e annullando anche due match-ball. Zverev non ce l’ha fatta a recuperare, i ritmi frenetici del tennis di oggi sono questi e giocare tutti i giorni senza accusare la stanchezza è impossibile. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner implacabile, Zverev travolto In finale la sfida a Auger-Aliassime per tornare numero uno al mondo

