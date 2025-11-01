Parigi, 1 novembre 2025 – E chi lo sapeva che da Vienna già si vedeva Parigi. A sei giorni dalla finale dell’ Atp 500 nella città della musica il destino si compie ancora in favore di Jannik Sinner, che al ‘mille’ francese batte un acciaccato Alexander Zverev 6-0, 6-1. In arrivo ora l’ ultimo atto del torneo che può stravolgere un finale di stagione, con anche la chance di dare una mano a Lorenzo Musetti. L’avversario è Auger Aliassime che ha sconfitto Bublik 7-6 (3), 6-4, superando all’ottavo posto nella race per Torino il carrarino. Domani il giorno della verità: se il canadese alzerà la coppa sarà matematicamente qualificato al torneo dei maestri del 9-16 novembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, il numero 1 torna a un passo: Zverev ko e finale a Parigi