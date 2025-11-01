Sinner finale a Parigi vale doppio In palio titolo e numero 1

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo a Parigi per il titolo e per il numero 1 del mondo. La finale dell'Atp Masters 1000 di domenica 2 novembre – in diretta tv e streaming dalle 15 – può regalare un bottino super all'azzurro, attualmente numero 2 del mondo. Il 24enne altoatesino affronta il canadese Felix Auger-Aliassime, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Jannik Sinner vola in finale al Masters di Parigi. L'azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-0 6-1 e domani per il titolo dell'Atp 1000 parigino affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime - facebook.com Vai su Facebook

L'abbraccio finale a rete tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - X Vai su X

Tennis, Sinner travolge Zverev a Parigi: la finale vale il primo posto in classifica - La rincorsa di Sinner al trono del tennis giunge all’ultimo step. Riporta msn.com

Parigi, Sinner travolge Zverev, 6-0, 6-1 e va in finale contro Aliassime e per tornare n° 1 - Nella sua nona finale dell'anno Sinner affronterà il canadese Felix Auger Aliassime, che in precedenza ha battuto il kazako Alexander Bublik. Secondo tg.la7.it

Sinner-Auger Aliassime, finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il campione altoatesino ha dominato la semifinale contro Alexander Zverev per approdare nell'ultimo atto del torneo parigino ... corrieredellosport.it scrive