Sinner dritto a 165 km h | che incubo per Zverev gli highlights

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner domina Zverev con un netto 6-0 6-1, approfittando delle difficoltà fisiche e della giornata no del tedesco. L’azzurro vola così alla sua prima finale parigina, dove affronterà Auger-Aliassime. Un successo gli varrebbe il ritorno al numero 1 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

