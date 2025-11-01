Sinner dritto a 165 km h | che incubo per Zverev gli highlights

Sinner domina Zverev con un netto 6-0 6-1, approfittando delle difficoltà fisiche e della giornata no del tedesco. L’azzurro vola così alla sua prima finale parigina, dove affronterà Auger-Aliassime. Un successo gli varrebbe il ritorno al numero 1 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, dritto a 165 km/h: che incubo per Zverev, gli highlights

