Sinner-Auger-Alissime si vedrà in chiaro su TV8! Orario programma streaming
Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: l’appuntamento è per domenica 2 novembre alle ore 15.00 sul cemento de La Defense Arena di Nanterre, dove il tennista italiano proverà ad aggiungere questo prestigioso torneo al suo ricco palmares e contestualmente a tornare numero 1 del mondo. Se il fuoriclasse altoatesino dovesse alzare al cielo il trofeo scavalcherà infatti lo spagnolo Carlos Alcaraz e balzerà in vetta al ranking ATP alla vigilia delle ATP Finals. Il 24enne si è reso protagonista di una bella cavalcata sul cemento della capitale francese, superando con disinvoltura qualche difficoltà fisica riscontrata nei match giocati contro il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo e travolgendo in maniera perentoria due top-10 come lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una partita senza storia quella tra Sinner e Zverev: l’italiano controlla dal primo punto, il tedesco è debilitato dopo il successo contro Medvedev. L’altoatesino è in finale contro Auger-Aliassime: in caso di vittoria, tornerà numero 1 - facebook.com Vai su Facebook
Sinner – Zverev, la semifinale dell’Atp di Parigi in diretta. Auger-Aliassime primo finalista - X Vai su X
Sinner-Auger Aliassime, finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il campione altoatesino ha dominato la semifinale contro Alexander Zverev per approdare nell'ultimo atto del torneo parigino ... Riporta msn.com
Sinner-Auger-Alissime sarà su TV8? L’ipotesi della finale in chiaro - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: l'appuntamento è per domenica 2 novembre alle ore 15. Secondo oasport.it
Quando gioca Jannik Sinner a Parigi: i precedenti con Felix Auger-Aliassime - Il fuoriclasse altoatesino va alla caccia del 23° tirolo nel circuito maggiore ATP, il quinto di quest’anno e il quinto in un 1000 (ma il primo del 2025) contro il 25enne nordamericano, che vincendo ... sportal.it scrive