Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: l’appuntamento è per domenica 2 novembre alle ore 15.00 sul cemento de La Defense Arena di Nanterre, dove il tennista italiano proverà ad aggiungere questo prestigioso torneo al suo ricco palmares e contestualmente a tornare numero 1 del mondo. Se il fuoriclasse altoatesino dovesse alzare al cielo il trofeo scavalcherà infatti lo spagnolo Carlos Alcaraz e balzerà in vetta al ranking ATP alla vigilia delle ATP Finals. Il 24enne si è reso protagonista di una bella cavalcata sul cemento della capitale francese, superando con disinvoltura qualche difficoltà fisica riscontrata nei match giocati contro il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo e travolgendo in maniera perentoria due top-10 come lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Auger-Alissime si vedrà in chiaro su TV8! Orario, programma, streaming