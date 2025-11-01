Sinner annulla Zverev in due set e conquista la finale a Parigi

Una vittoria netta, senza appello, arrivata con l'avversario in evidente difficoltà fisiche ma che non sminuisce la gara del numero due del mondo: Jannik Sinner si è imposto nettamente contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-0, 6-1. I meriti dell'altoatesino sono enormi ma dall'altra parte della rete c'è stato un avversario che ha opposto davvero poca resistenza giocando nettamente sotto il suo potenziale da numero tre del mondo per la stanchezza dovuta, probabilmente, alla super sfida contro Medvedev il giorno precedente. Domenica la super sfida della finale del Masters 1000 di Parigi tra Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime che vale anche il sorpasso, in caso di vittoria, a Carlos Alcaraz in classifica con il ritorno a numero uno del ranking Atp. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

