Sinner annulla Zverev in due set e conquista la finale a Parigi

Una vittoria netta, senza appello, arrivata con l'avversario in evidente difficoltà fisiche ma che non sminuisce la gara del numero due del mondo: Jannik Sinner si è imposto nettamente contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-0, 6-1. I meriti dell'altoatesino sono enormi ma dall'altra parte della rete c'è stato un avversario che ha opposto davvero poca resistenza giocando nettamente sotto il suo potenziale da numero tre del mondo per la stanchezza dovuta, probabilmente, alla super sfida contro Medvedev il giorno precedente. Domenica la super sfida della finale del Masters 1000 di Parigi tra Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime che vale anche il sorpasso, in caso di vittoria, a Carlos Alcaraz in classifica con il ritorno a numero uno del ranking Atp. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner annulla Zverev in due set e conquista la finale a Parigi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

$Sinner 0-30 su Zverev (gratuito grave di Sasha nel secondo 15) Poi il tedesco dimezza lo svantaggio ma poi serva una seconda a cui Jannik risponde bene costringendolo all’errore ? 2 palle break Sinner Zverev annulla la prima $ErsteBankOpen - X Vai su X

Jannik Sinner - A. Bublik ATP 500 Vienna . Serve Bublik . Palla break annullata con Ace. Solo prime e rifiuto dello scambio : 1-0 . Ottimo servizio 1-1. 0-30. Due doppi falli : 0-40. Un filo di riga di fondo e palla corta : 30-40. All’insegna del rischio : 40 pari. Annull - facebook.com Vai su Facebook

ATP Parigi: Zverev annulla due MP e batte Medvedev, sfiderà Sinner in semifinale - ATP | Zverev interrompe una serie di cinque sconfitte contro Medvedev, lo batte al tie- Secondo ubitennis.com

Sinner-Zverev 6-0 6-1: Jannik travolge il tedesco e vola in finale a Parigi, sfiderà Auger Aliassime per tornare numero uno - Jannik Sinner è ad un passo dalla finale del Masters 1000 di Parigi e, in caso di vittoria del torneo tornerebbe numero uno al mondo scavalcando Carlos Alcaraz. ilmessaggero.it scrive

Sinner travolge Zverev e vola in finale a Parigi: può tornare numero uno al mondo - L'italiano numero 2 al mondo ha battuto in un'ora e due minuti di gioco Alexander Zverev, esausto per i ... Riporta msn.com