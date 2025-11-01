Sinner abbraccia Cahill non servono parole | è il suo modo per dirgli che non è successo niente
Dopo il match vinto contro Ben Shelton nei quarti di finale del torneo di Parigi, durante il quale si era sfogato col suo team, Jannik Sinner ha sentito il bisogno di andare subito ad abbracciare Darren Cahill. Tutto alle spalle, tra i due non c'è bisogno di nessuna parola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
