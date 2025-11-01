Sinistra Italiana e AVS | Moretti respinge il dialogo e ignora la legalità
Questa è una nota di AVS Montoro Solofra: La risposta sguaiata del Sindaco di Solofra, Moretti, è un sintomo preoccupante della scarsa consapevolezza di buona parte della politica locale sui temi della legalità e della tutela del territorio.In breve, CGIL, CISL e Legambiente chiedono al sindaco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
