Simon Cowell e i 600 milioni negati ai figli Il testamento del padre di X Factor | Andranno a chi ne ha più bisogno

Il re dei talent show televisivi,  Simon Cowell, ha deciso che il suo  patrimonio da 600 milioni di dollari  non andrà al figlio Eric, ma interamente   in beneficenza. Lo ha confermato in un’intervista ai tabloid britannici, spiegando di non credere «nella trasmissione automatica della ricchezza da una generazione all’altra». « Non voglio che mio figlio erediti una fortuna  – ha dichiarato ai tabloid britannici –. Preferisco che impari il valore del lavoro e della responsabilità. I miei genitori mi hanno insegnato che ognuno deve costruirsi la propria strada, ed è ciò che voglio anche per lui». 🔗 Leggi su Open.online

