Simon Cowell e i 600 milioni negati ai figli Il testamento del padre di X Factor | Andranno a chi ne ha più bisogno

Il re dei talent show televisivi, Simon Cowell, ha deciso che il suo patrimonio da 600 milioni di dollari non andrà al figlio Eric, ma interamente in beneficenza. Lo ha confermato in un’intervista ai tabloid britannici, spiegando di non credere «nella trasmissione automatica della ricchezza da una generazione all’altra». « Non voglio che mio figlio erediti una fortuna – ha dichiarato ai tabloid britannici –. Preferisco che impari il valore del lavoro e della responsabilità. I miei genitori mi hanno insegnato che ognuno deve costruirsi la propria strada, ed è ciò che voglio anche per lui». 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Non voglio che mio figlio erediti una fortuna: preferisco che impari il valore del lavoro e dell’indipendenza” Simon Cowell, creatore di Got Talent e X Factor, ha annunciato che i suoi 600 milioni di dollari andranno in beneficenza - facebook.com Vai su Facebook

Simon Cowell non lascerà nulla in eredità al figlio: "Il mio patrimonio da 600 milioni andrà in beneficenza" - X Vai su X

Simon Cowell non lascerà nulla in eredità al figlio: “Il mio patrimonio da 600 milioni andrà in beneficenza” - Simon Cowell, creatore di Got Talent e X Factor, ha annunciato che i suoi 600 milioni di dollari andranno in beneficenza: “Non voglio che mio figlio ... Si legge su fanpage.it

Simon Cowell e il patrimonio da 600 milioni: «A mio figlio non darò nulla, gli pagherò solo il college. Darò tutti in beneficenza a cani e bambini». Ci credete? - Simon Cowell non ha intenzione di lasciare alcun bene a suo figlio: «Non credo nella trasmissione di generazione in generazione», ha raccontato il produttore televisivo ... Lo riporta msn.com

Simon Cowell: «Meglio la beneficenza, non lascerò il mio patrimonio da 600 milioni a mio figlio» - Simon Cowell non ha intenzione di lasciare alcun bene a suo figlio: «Non credo nella trasmissione di generazione in generazione», ha raccontato il produttore televisivo e ... Lo riporta msn.com