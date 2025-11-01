Siena il giallo di Miriam La 24enne morta vicino alla Torre del Mangia

Quello che per adesso rimane un giallo, comincia con una telefonata. Alle 13.48 di martedì 28 ottobre, Miriam Oliviero chiama la madre da Siena. Dice che arriverà in ritardo al lavoro e chiede una scusa plausibile da riferire ai colleghi della biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia. Poi il silenzio. Perché è andata a Siena? Chi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Siena, il giallo di Miriam. La 24enne morta vicino alla Torre del Mangia

