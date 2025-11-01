Sicurezza telecamere private collegate con il Comune | Menna chiama a raccolta i cittadini

Immagini che arrivano dalle telecamere private di abitazioni, condomini e attività commerciali per andare a integrare la videosorveglianza comunale: è il senso del progetto 'Adotta una telecamera' a cui il Comune di Vasto ha aderito da tempo.Il sistema prevede l’utilizzo di telecamere private. 🔗 Leggi su Chietitoday.it