Sicurezza in Bolognina Scelta la ’sede’ del posto di polizia
Era stato annunciato e promesso dalle autorità civili e militari; desiderato e richiesto a gran voce, invece, da chi, quotidianamente, ha vissuto la paura di abitare nell’ insicurezza e nel degrado. E presto, anzi prestissimo, questo ’sogno’ diventerà realtà e la Bolognina avrà finalmente il suo nuovo posto di polizia. Il Comune, infatti, ha individuato e messo a disposizione l’immobile che, nel cuore del fragile e complesso rione, diventerà un ufficio e un presidio nelle mani degli agenti della Questura. Da piazza Galileo Galilei la proposta, che ha soddisfatto tutti i requisiti prescritti dal Ministero, è stata valutata positivamente e con molta probabilità, con l’inizio del nuovo anno, a partire già da gennaio, il nuovo servizio diventerà operativo, dopo che saranno svolti alcuni lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
