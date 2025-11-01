Siccità 13 milioni contro la dispersione d’acqua in Sicilia
Efficienza, sostenibilità e innovazione: sono queste le parole chiave dei sei interventi idrici appena finanziati nei territori delle Ati di Messina e Siracusa. Grazie a un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro, provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione 20212027 - area tematica “Ambiente e risorse naturali”, l’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
