Siccità 13 milioni contro la dispersione d’acqua in Sicilia

Efficienza, sostenibilità e innovazione: sono queste le parole chiave dei sei interventi idrici appena finanziati nei territori delle Ati di Messina e Siracusa. Grazie a un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro, provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione 20212027 - area tematica “Ambiente e risorse naturali”, l’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Siccità, 13 milioni contro la dispersione d’acqua in Sicilia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Contributi per 4,6 milioni di euro da destinare alla costruzione di invasi aziendali con l'obiettivo di mitigare gli effetti della siccità. È quanto prevede l’avviso dell'assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana per “garantire la gestione sostenibile del ciclo i - facebook.com Vai su Facebook

Non dichiara 13 milioni di ricavi, sequestro a imprenditore - Per questa ragione i militari della Guardia di Finanza di Trieste hanno sequestrato a un noto imprenditore triestino ... notizie.tiscali.it scrive

Non dichiara 13 milioni di euro al fisco, con il denaro compra una casa, 14 Rolex e due supercar: imprenditore indagato - Un noto imprenditore di Trieste non ha dichiarato 13 milioni di euro di ricavi al fisco e, per questo, la guardia di finanza gli ha sequestrato oltre un milione e mezzo di euro. Si legge su ilgazzettino.it