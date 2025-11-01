Siamo stati sulla Luna 6 volte La Nasa costretta a rispondere a Kim Kardashian

Non credere che l'uomo ha messo più volte il piede sulla Luna è roba che, alle soglie del 2026, fa certamente venire i brividi ma ancora oggi esistono molti cospiratori e negazionisti di un momento storico, quello del 1969, a cui ne sono seguiti altri ampiamente documentati. Tra gli scettici c'è anche Kim Kardashian che durante l'ultimo episodio della serie televisiva The Kardashian afferma con assoluta certezza alla co-protagonista Sarah Paulson che, secondo lei l'allunaggio " non è mai avvenuto ". La risposta della Nasa. Alla star da 354 milioni di follower ha risposto con ironia e intelligenza proprio la Nasa che si è "scomodata" a rispondere a qualcosa a cui è abituata da decenni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Siamo stati sulla Luna 6 volte". La Nasa costretta a rispondere a Kim Kardashian

