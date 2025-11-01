Si sentono male nella notte | muore una donna grave il marito Ipotesi avvelenamento da pesticidi
MONTE SAN SAVINO – A Monte San Savino, in provincia di Arezzo, una donna di 66 anni è deceduta nella notte e il marito, coetaneo, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Arezzo. Secondo quanto emerso finora, i due coniugi nella notte tra mercoledì e giovedì hanno iniziato a sentirsi male improvvisamente con sintomi di nausea e vomito. Per la donna le conseguenze sono state letali, mentre il marito è stato trasportato in ospedale dove resta in osservazione. Le autorità della procura di Arezzo hanno aperto un’inchiesta: i familiari della coppia hanno presentato una denuncia-querela alla questura chiedendo di verificare se si tratti di un’intossicazione accidentale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
