Si sente male per il troppo alcool | 27enne d' urgenza in ospedale
Un ragazzo di 27 anni è finito in ospedale nella notte tra venerdì e sabato dopo un'intossicazione etilica a Mandello del Lario. L'episodio si è verificato in via Montello, dove il giovane ha accusato un malore che ha fatto scattare l'allarme. La chiamata al numero unico per le emergenze è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un 78enne la notte di Ferragosto si sente male, va al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria (Ragusa), dove viene accolto da un infermiere che lo sottopone a elettrocardiogramma, gli somministra un antispastico e un diuretico e congeda il pazient - facebook.com Vai su Facebook
Un ragazzo dell'Espanyol si sente male in campo: Kike Garcia, giocatore della prima squadra, lo salva dagli spalti - X Vai su X
Robbie Williams si sente male durante il concerto e vomita sul palco: “Avevo mangiato troppe caramelle a base di nicotina” – VIDEO - Momenti di preoccupazione durante il concerto di Robbie Williams a Monaco di Baviera, dove sabato sera, davanti a oltre 100mila fan, il cantante inglese ha interrotto bruscamente l’esecuzione della ... ilfattoquotidiano.it scrive
I nostri giovani visti dalla Asl. Troppo alcol, poca frutta. E tanta sedentarietà - Pistoia, 19 luglio 2025 – Troppo alcol, troppi adolescenti che fumano (anche elettronico), troppa sedentarietà. Come scrive lanazione.it