Si risveglia la ragazza della strage familiare di Paupisi | Bambole e musica per aiutarla
La figlia di Salvatore Ocone, sopravvissuta alla mattanza del padre in cui morirono madre e fratellino, è appena uscita dal coma. “Ora riesce a stare seduta e dà segnali di attenzione”. Il genitore è nel carcere di Benevento e dal momento dell’arresto non ha mai chiesto di. 🔗 Leggi su Repubblica.it
