Si risveglia la ragazza della strage familiare di Paupisi | Bambole e musica per aiutarla

La figlia di Salvatore Ocone, sopravvissuta alla mattanza del padre in cui morirono madre e fratellino, è appena uscita dal coma. “Ora riesce a stare seduta e dà segnali di attenzione”. Il genitore è nel carcere di Benevento e dal momento dell’arresto non ha mai chiesto di. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Strage familiare Paupisi, si risveglia la 17enne ridotta in fin di vita dal padre - Antonia Ocone, unica superstite della follia del genitore ha lasciato la Rianimazione e presto sarà sottoposta a un intervento di ricostruzione del cranio

Strage di Paupisi: la 16enne Antonia si risveglia dal coma, ora potrà essere operata - Una luce di speranza illumina la tragedia che ha scosso la comunità di Paupisi, in provincia di Benevento.

Strage di Paupisi, Antonia Ocone esce dalla terapia intensiva: inizia il lungo percorso di recupero - Sopravvissuta alla strage di Paupisi, Antonia Ocone inizia il delicato percorso di riabilitazione dopo l'aggressione del padre.

