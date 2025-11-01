La figlia di Salvatore Ocone, sopravvissuta alla mattanza del padre in cui morirono madre e fratellino, è appena uscita dal coma. “Ora riesce a stare seduta e dà segnali di attenzione”. Il genitore è nel carcere di Benevento e dal momento dell’arresto non ha mai chiesto di. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Si risveglia la ragazza della strage familiare di Paupisi: “Bambole e musica per aiutarla”