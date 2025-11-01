Si celebra la Giornata dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate

Arezzo, 1 novembre 2025 – Si celebra la Giornata dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il prossimo 4 novembre 2025 avrà luogo la celebrazione della ”Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Alla cerimonia parteciperanno il Prefetto, Clemente Di Nuzzo, il Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, il Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, Forze dell’Ordine, Autorità Civili, religiose e Militari. Il programma prevede alle ore 10.15, presso il Sacrario Militare di Via dell'Anfiteatro, l'Alzabandiera e gli Onori ai Caduti con la deposizione di una Corona di alloro. Le celebrazioni proseguiranno, quindi, alle ore 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

