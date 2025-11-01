Si arrampica sul palo della luce e cade nel vuoto tragedia a Grottaglie

Tarantini Time Quotidiano Tragedia nel sabato di Ognissanti a Grottaglie, dove un uomo di 50 anni è morto dopo essere precipitato da un’altezza di diversi metri. I fatti sono avvenuti nei pressi dello stadio comunale D’Amuri. L’uomo si sarebbe arrampicato su un palo della luce e poi sarebbe caduto nel vuoto morendo sul colpo. Non si esclude che si sia trattato di un gesto volontario. Sul posto carabinieri e soccorritori del 118. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

