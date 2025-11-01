Shutdown Usa stop temporaneo ai voli al JFK di New York per carenza di personale Trump | Pronto a incontrare i Dem sono diventati pazzi
All’aeroporto LaGuardia di New York i passeggeri stanno affrontando ritardi di circa 140 minuti, mentre al Newark Liberty International le attese sfiorano le due ore. Disagi simili si registrano anche a Dallas, Boston, Houston e Phoenix Continuano i disagi causati dallo Shutdown negli Stati U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Shutdown in Usa, stop ai voli al Jfk di New York. Problemi a Dallas, Boston, Houston e Phoenix - La Federal Aviation Administration segnala oggi ulteriori problemi del traffico aereo in diverse parti del Paese, che stanno causando un blocco dei ... Lo riporta msn.com
Shutdown Usa, stop ai voli al Jfk di NY - Blocco dei voli all'aeroporto internazionale Jfk per la carenza di addetti ai centri di controllo di New York, Indianapolis e Boston. rainews.it scrive
Lo shutdown del governo Usa sta causando problemi ai prodotti tech - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Lo riporta wired.it