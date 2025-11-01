Shutdown Usa stop temporaneo ai voli al JFK di New York per carenza di personale Trump | Pronto a incontrare i Dem sono diventati pazzi

All’aeroporto LaGuardia di New York i passeggeri stanno affrontando ritardi di circa 140 minuti, mentre al Newark Liberty International le attese sfiorano le due ore. Disagi simili si registrano anche a Dallas, Boston, Houston e Phoenix Continuano i disagi causati dallo Shutdown negli Stati U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

