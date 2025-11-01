Shutdown Usa stop ai voli al Jfk di Ny
23.00 Blocco dei voli all'aeroporto internazionale Jfk per la carenza di addetti ai centri di controllo di New York, Indianapolis e Boston. Una situazione legata al perdurare dello shutdown, in corso da un mese. I controllori di volo sono considerati personale essenziale e devono lavorare durante la chiusura, nonostante non siano retribuiti. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy afferma che alcuni si sono dati malati per protesta, mentre altri stanno prendendo tempo per svolgere altri lavori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Lo scorso 1° ottobre negli #Usa era scattato lo #shutdown. Quanto è stato davvero rilevante questo stop per i #mercati? ? Ecco l’analisi di @GabrielDebach, market analyst di @eToro: - X Vai su X
Shutdown, stop ai sussidi della spesa per 40 milioni di americani - facebook.com Vai su Facebook
Shutdown in Usa, stop ai voli al Jfk di New York. Problemi a Dallas, Boston, Houston e Phoenix - La Federal Aviation Administration segnala oggi ulteriori problemi del traffico aereo in diverse parti del Paese, che stanno causando un blocco dei ... Secondo msn.com
Shutdown in Usa, stop ai voli all’aeroporto Jfk di New York - Problemi per carenza di controllori di volo anche in altri scali a causa del mancato accordo sul debito Usa che ha bloccato ... Segnala quotidiano.net
Shutdown negli Usa, caos negli aeroporti: stop ai voli al Jfk di New York, ritardi a Orlando e Boston - Continua il caos negli aeroporti USA per effetto dello Shutdown che va avanti ormai da un mese: stop ai voli al JFK di New York, ritardi e cancellazioni ... Da fanpage.it