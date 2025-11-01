Shutdown Usa stop ai voli al Jfk di Ny

23.00 Blocco dei voli all'aeroporto internazionale Jfk per la carenza di addetti ai centri di controllo di New York, Indianapolis e Boston. Una situazione legata al perdurare dello shutdown, in corso da un mese. I controllori di volo sono considerati personale essenziale e devono lavorare durante la chiusura, nonostante non siano retribuiti. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy afferma che alcuni si sono dati malati per protesta, mentre altri stanno prendendo tempo per svolgere altri lavori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it