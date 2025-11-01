Sfondano la vetrata del negozio con un furgone bottino da 50mila euro

Maxi furto da 50mila euro al negozio di biciclette Percosbike, di Collalto di Tarcento. I fatti si sono verificati nella notte tra venerdì e sabato. Secondo la ricostruzione dei fatti i ladri hanno usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina e portare via 11 biciclette da corsa di grande. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

