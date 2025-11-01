Sfida in tv Nordio-Anm Di Pietro in campo per il Sì

Faccia a faccia, sul ring di SkyTg24, per il confronto finale tra il Sì e il No alla riforma della giustizia: in un giorno imprecisato della primavera prossima, gli italiani prima di recarsi alle urne per il referendum potranno chiarirsi le idee con le parole di due dei protagonisti della vicenda. Da una parte Carlo Nordio, ministro della Giustizia, detentore del titolo in quanto firmatario della legge approvata giovedì dal Parlamento. Nell'angolo opposto, lo sfidante, il portavoce dell'Associazione nazionale magistrati: che da ieri è ufficialmente in campo, con il suo Comitato per il No, per convincere gli elettori a spazzare via col loro voto la riforma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

