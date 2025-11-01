Seu la nuovissima strada della pizza a Roma
A Roma, in via Angelo Bargoni, tra Porta Portese e il Tevere, da un lato Trastevere, non lontana Testaccio, Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo rimettono mano al proprio universo e riaprono Seu Pizza. Niente più orpelli, nemmeno nel nome: il marchio si alleggerisce per allinearsi a un progetto che punta sull’essenza. Dopo l’ultimo atto di giugno, quello che sembrava un commiato era solo una pausa di riflessione. Ora il locale si presenta con una veste nuova, più intima e contemporanea, coerente con la maturità raggiunta dal duo creativo. L’atmosfera è raccolta e calda, giocata su tonalità scure e materiali naturali – pietra, pelle, resina – che creano un ambiente più concentrato e meno dispersivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Seu, la nuovissima strada della pizza a Roma - Riapre dopo i lavori che l’hanno completamente trasformato il locale a Porta Portese di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, certamente la migliore pizzeria della capitale e tra le migliori d’Italia. Come scrive ilgiornale.it
Seu Pizza con Vista - Per la seconda stagione estiva, Pier Daniele Seu rinnova il patto con la catena di alberghi internazionali W, in particolare nella sede W Rome. Secondo romatoday.it