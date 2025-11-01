Settimana nera sulle strade delle Tuscia | decine di incidenti due 30enni morti e undici feriti | FOTO e VIDEO
Settimana drammatica sulle strade della Tuscia. Una serie di incidenti, almeno una decina, hanno lasciato un bilancio tragico tra Viterbo: due 30enni morti e undici feriti. Sei gli episodi più gravi e che hanno destato particolare preoccupazione: scontri tra auto, tamponamenti tra mezzi pesanti e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La nuova settimana cinematografica al MIC UN CRIMINE IMPERFETTO (Franck Dubosc, 2024, 109’) Tra le nevi del Giura, il film di Franck Dubosc mescola thriller e commedia nera: una coppia, due cadaveri e due milioni di euro. L’ATTACHEMENT – - facebook.com Vai su Facebook