Settimana nera sulle strade delle Tuscia | decine di incidenti due 30enni morti e undici feriti | FOTO e VIDEO

Viterbotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana drammatica sulle strade della Tuscia. Una serie di incidenti, almeno una decina, hanno lasciato un bilancio tragico tra Viterbo: due 30enni morti e undici feriti. Sei gli episodi più gravi e che hanno destato particolare preoccupazione: scontri tra auto, tamponamenti tra mezzi pesanti e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Settimana Nera Strade Tuscia