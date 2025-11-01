Sessant’anni di tartufo bianco | Acqualagna inaugura la 60ª Fiera Internazionale tra gusto ricerca e respiro europeo

Sessant’anni pesano quando sono pieni di volti, profumi, mani sporche di terra e tavole che si illuminano. Oggi ad Acqualagna il tartufo bianco torna al centro della scena: parte la 60ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, un traguardo che racconta un’Italia capace di custodire un saper fare unico e di aprirsi al mondo senza smarrire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

