Sessant’anni di tartufo bianco | Acqualagna inaugura la 60ª Fiera Internazionale tra gusto ricerca e respiro europeo
Sessant’anni pesano quando sono pieni di volti, profumi, mani sporche di terra e tavole che si illuminano. Oggi ad Acqualagna il tartufo bianco torna al centro della scena: parte la 60ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, un traguardo che racconta un’Italia capace di custodire un saper fare unico e di aprirsi al mondo senza smarrire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sessant’anni di storia, ventuno dei quali trascorsi in Sicilia. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook
Il tartufo bianco di Acqualagna celebra la sua 60° fiera tra riconoscimenti internazionali, chef stellati e immersioni di natura - Sua maestà il bianco di Acqualagna quest’anno registra, grazie alle copiose piogge, grande quantità e alta qualità a favore di un ... Scrive msn.com
60 anni di storia dal profumo inconfondibile, Acqualagna celebra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco - Calendario ricco di eventi, performance gastronomiche e culturali, super ospiti Con la 60° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, Acqualagna torna a celebrare sua Maestà il Tartufo nei giorni 1. Segnala youtvrs.it
Gusto, premi e mostre, via a fiera tartufo bianco di Acqualagna - Prende il via oggi la 60/a Fiera internazionale del tartufo bianco di Acqualagna (Pesaro Urbino), l'evento dedicato al re della tavola e protagonista di un distretto economico tra i più dinamici del ... Lo riporta ansa.it