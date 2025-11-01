Periodicamente siamo allarmati da notizie che annunciano la nostra prossima estinzione a causa della denatalità. Ho già affrontato questo problema in un altro intervento, in occasione di uno di questi allarmi, e mi toccherebbe ripetere gli stessi concetti su come sia infantile attendersi una crescita demografica infinita, così come ci attendiamo una crescita economica infinita. Ci sono limiti alla crescita, ma pare che non lo si voglia capire. La crescita non si arresta per politiche di decrescita (mai attuate) ma per politiche fallimentari che mirano alla crescita! La diminuzione dei giovani, e il grande numero di anziani è fonte di preoccupazione per la tenuta del sistema pensionistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Servono più figli per pagare le pensioni? Date un futuro ai laureati