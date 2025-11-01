Servizi sociali appaltati Serve un Consiglio ad hoc
Consiglio comunale straordinario per chiedere di discutere il futuro dei servizi sociali che saranno trasferiti dal Comune all’ Azienda Speciale Servizi, tranne l’asilo che resterà a gestione diretta. Lo chiede a gran voce la minoranza di centrosinistra per approfondire il tema emerso nel Consiglio di settembre, quando erano state approvate le linee di indirizzo dell’Assc. Dicono dall’opposizione che "la delibera dell’avvio del procedimento non è accompagnata da alcuna proposta riorganizzativa e gestionale che ne evidenzi economicità, efficacia e efficienza". Oltre ai servizi in sé, anche il personale comunale che fino a oggi li gestisce passerà all’azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
La famiglia, lui uno chef lei un'amazzone, ha scelto un’esistenza nella natura, senza acqua corrente né elettricità. I ragazzi seguiti a domicilio da un docente. Interessati i servizi sociali - facebook.com Vai su Facebook
Sai cosa significa oggi lavorare per il benessere sociale e per la crescita delle comunità? Il corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali del Dipartimento GEPLI di Roma (con sedi di didattica integrativa a Palerm - X Vai su X
Servizi sociali appaltati. Serve un Consiglio ad hoc - Consiglio comunale straordinario per chiedere di discutere il futuro dei servizi sociali che saranno trasferiti dal Comune all’Azienda ... Come scrive ilgiorno.it
Servizi sociali. L’allarme dei sindaci: "Territorio ’anziano’ serve più personale" - Vertice tra la sindaca di Castel del Piano Pieraccini e i vertici di Coeso . Lo riporta lanazione.it
SERVIZI SOCIALI/ I passi avanti e i miglioramenti possibili con il Piano 2024-26 - 2026” atteso per la programmazione delle politiche in materia e che delinea le normative, i principi ... Da ilsussidiario.net