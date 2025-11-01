Servizi sociali appaltati Serve un Consiglio ad hoc

Consiglio comunale straordinario per chiedere di discutere il futuro dei servizi sociali che saranno trasferiti dal Comune all’ Azienda Speciale Servizi, tranne l’asilo che resterà a gestione diretta. Lo chiede a gran voce la minoranza di centrosinistra per approfondire il tema emerso nel Consiglio di settembre, quando erano state approvate le linee di indirizzo dell’Assc. Dicono dall’opposizione che "la delibera dell’avvio del procedimento non è accompagnata da alcuna proposta riorganizzativa e gestionale che ne evidenzi economicità, efficacia e efficienza". Oltre ai servizi in sé, anche il personale comunale che fino a oggi li gestisce passerà all’azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

