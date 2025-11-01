serie tv in arrivo a novembre

© Paramount+ Archiviato Halloween, è tempo di accogliere le nuove serie tv in arrivo in streaming, che sul fronte internazionale vedranno impegnati attori del calibro di Glenn Close, Claire Danes, Matthew Rhys e David Duchovny. Dall’Italia è invece in arrivo Mrs Playmen ma, al di là degli esordi, sono le nuove stagioni di titoli consolidati a richiamare l’attenzione. Su tutti Grey’s Anatomy 22 – che debutterà su Disney+ il 27 novembre – e il gran finale di Stranger Things, ma anche Call my Agent 3 e la quarta e ultima stagione di Vita da Carlo, che vedrà Carlo Verdone intervistato da Francesca Fagnani a Belve. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

