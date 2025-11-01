Serie D Desenzano-Pro Sesto assalto alla testa Chi vince può insidiare il primato
Domani la decima giornata del girone D di serie D potrebbe cambiare volto al vertice della classifica. Si sfidano infatti le prime quattro della classifica per un turno-verità del quale è pronto ad approfittare il Desenzano. La squadra di Gaburro si sta riavvicinando alla vetta e la gara interna con la Pro Sesto (18 punti), attualmente seconda, rappresenta una ghiotta occasione per realizzare il sorpasso per l’ambiziosa compagine gardesana, che insegue con una sola lunghezza di distanza. Se poi la Pistoiese, appaiata al Desenzano, riuscirà a frenare il Lentigione capolista (a 19 punti), la formazione gardesana potrebbe addirittura volare al comando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
NEXT MATCH | CAMPIONATO SERIE D GIRONE D ? DESENZANO VS PRO SESTO Domenica 2 novembre 2025 ? h | 14:30 Desenzano del Garda (BS) - Via Giotto 104 Stadio "Tre Stelle" - facebook.com Vai su Facebook
Serie D: colpo Pro Palazzolo contro la capolista, Desenzano vede la vetta - X Vai su X
Serie D. Desenzano-Pro Sesto, assalto alla testa. Chi vince può insidiare il primato - Domani la decima giornata del girone D di serie D potrebbe cambiare volto ... Segnala msn.com
In serie D vincono tutte: rilancio di lusso per la Pro Palazzolo - 0 del Rovato Vertovese con il Progresso nell’anticipo di sabato, la domenica sorride a Pro Palazzolo, Desenzano e Breno: i biancocelesti ripartono sub ... Secondo giornaledibrescia.it
Serie D: colpo Pro Palazzolo contro la capolista, Desenzano vede la vetta - La squadra di Didu passa sul campo del Lentigione grazie al rigore di Pinardi nel recupero. giornaledibrescia.it scrive