Serie D Desenzano-Pro Sesto assalto alla testa Chi vince può insidiare il primato

Domani la decima giornata del girone D di serie D potrebbe cambiare volto al vertice della classifica. Si sfidano infatti le prime quattro della classifica per un turno-verità del quale è pronto ad approfittare il Desenzano. La squadra di Gaburro si sta riavvicinando alla vetta e la gara interna con la Pro Sesto (18 punti), attualmente seconda, rappresenta una ghiotta occasione per realizzare il sorpasso per l’ambiziosa compagine gardesana, che insegue con una sola lunghezza di distanza. Se poi la Pistoiese, appaiata al Desenzano, riuscirà a frenare il Lentigione capolista (a 19 punti), la formazione gardesana potrebbe addirittura volare al comando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

