Serie C presentati nella sede dello sponsor Payper tre under della prima squadra Coveri Valentini e Manetti la linea verde | Stiamo crescendo

Nella sede della Payper di Fiumana, nuovo sponsor di zecca della società, ieri tre giovani talenti in forza al Forlì da questa stagione si sono presentati; il tutto nella sala stampa dell’affermata azienda, leader nel settore dell’abbigliamento e delle calzature di alta qualità per tutti i settori lavorativi e per il tempo libero. A fare gli onori di casa Emanuele Valentini, che assieme ai fratelli e al babbo gestisce l’attività e per anni lui stesso mediano dei biancorossi (121 partite e 9 gol in 8 campionati), per i quali la passione è restata intatta. L’attaccante Valentino Coveri, predappiese classe 2005 in prestito dal Cesena come i compagni di squadra presenti ieri, si è detto ottimista sulla stagione: "Ero abituato a giocare in un attacco a tre – ha dichiarato la giovane punta –, ma nel gioco di mister Miramari mi sto ritrovando col passare dl tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

