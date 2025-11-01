Serie C presentati nella sede dello sponsor Payper tre under della prima squadra Coveri Valentini e Manetti la linea verde | Stiamo crescendo
Nella sede della Payper di Fiumana, nuovo sponsor di zecca della società, ieri tre giovani talenti in forza al Forlì da questa stagione si sono presentati; il tutto nella sala stampa dell’affermata azienda, leader nel settore dell’abbigliamento e delle calzature di alta qualità per tutti i settori lavorativi e per il tempo libero. A fare gli onori di casa Emanuele Valentini, che assieme ai fratelli e al babbo gestisce l’attività e per anni lui stesso mediano dei biancorossi (121 partite e 9 gol in 8 campionati), per i quali la passione è restata intatta. L’attaccante Valentino Coveri, predappiese classe 2005 in prestito dal Cesena come i compagni di squadra presenti ieri, si è detto ottimista sulla stagione: "Ero abituato a giocare in un attacco a tre – ha dichiarato la giovane punta –, ma nel gioco di mister Miramari mi sto ritrovando col passare dl tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scopri le due incredibili Instant Variant effettate dei numeri 29 e 30 di Jujutsu Kaisen che completano la Road to the End! Il bundle comprende gli ultimi due volumi della serie presentati con due copertine Instant Variant da collezione, ognuno accompagnato d - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, presentati nella sede dello sponsor Payper tre under della prima squadra. Coveri, Valentini e Manetti, la linea verde: "Stiamo crescendo» - Il dg Mariani: "L’utilizzo di tanti giocatori giovani unito ai buoni risultati della squadra confortano il nostro progetto". Secondo sport.quotidiano.net
Siracusa, visita della Lega Pro in sede: presente Matteo Marani - La società Siracusa Calcio 1924 ha accolto il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e il Segretario generale, Emanuele Paolucci, in visita nella sede del club allo stadio “De Simone”. Scrive tuttomercatoweb.com
Serie C e Sky, l'incontro per il rinnovo della partnership. Sky Wifi è nuovo title sponsor - Presidenti e rappresentanti delle squadre della Serie C si sono ritrovati nella sede di Sky a Milano per celebrare il rinnovo della partnership con Sky, che continuerà a portare tutte le partite del ... Lo riporta sport.sky.it