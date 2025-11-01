Serie C l’Atalanta Under 23 vince anche a Cerignola | poker all’Audace
CALCIO. Sabato 1 novembre i nerazzurri di Bocchetti passano 4-2 con doppietta di Vavassori e sigillo di Misitano e Simonetto dopo il vantaggio iniziale dei pugliesi rimasti in 10 al 17’. Quinta vittoria di fila stagionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
