Serie C Il Carpi da trasferta è atteso a Sassari

CARPI Il Carpi frizzante da trasferta ci riprova domani a Sassari. Se si escludono le prime tre della classe che stanno facendo un campionato a parte, quella biancorossa è la miglior squadra lontano da casa per media punti nel girone ’B’. Cortesi e soci hanno infatti raccolto 3 delle loro 4 vittorie stagionali in esterna, dove vantano uno score di 3 successi e 2 sconfitte con 9 punti conquistati in 5 gare, alla media di 1,8 a partita, inferiore solo a quelle delle tre corazzate Arezzo (2,66 di media), Ascoli (2,6) e Ravenna (2,5). Nella speciale classifica esterna, infatti, davanti al Carpi come punti ci sono Gubbio e Guidonia che ne hanno conquistati 10 fuori casa ma in 6 trasferte, alla media di 1,6, inferiore rispetto ai biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

