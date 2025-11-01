Tornare non è mai cosa semplice, specie se il segno lasciato è un solco profondo nei cuori ozzanesi. Così, il rimpatrio di coach Federico Grandi in sella ai New Flying Balls in B Interregionale, arrivato quest’estate dopo le esperienze all’Andrea Costa Imola, Fabriano e Cmo Ozzano, non è che la continuazione dei fasti di 4 stagioni fa: negli 8 anni passati ai ‘palloni volanti’, Grandi è stato l’artefice della prima storica promozione biancorossa in serie B nel 2018. Oggi la sua squadra si gode un inizio di stagione impetuoso, con 5 vittorie su 5 che ne fanno la leader della Division A e una delle squadre da piani alti del girone: Ozzano è il secondo miglior attacco (84,4 dietro Oderzo, 87,0) e soprattutto la miglior difesa (65,2) del raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale, le parole di Grandi dopo cinque sigilli di fila. "Ozzano può crescere. C’è tanto entusiasmo»