Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 11a Giornata | Palinsesto e Telecronisti
Sabato 1° novembre alle 12:30, lo stadio Partenio?Lombardi ospiterà Avellino e Reggiana per l’11ª giornata di Serie BKT. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita gratuitamente, senza bisogno di registrazione. L’Avellino, guidato dall’allenatore Raffaele Biancolino, arriva al match dopo il pareggio in trasferta contro il Pescara e cerca una vittoria tra le mura amiche. L. 🔗 Leggi su Digital-news.it
