Porte girevoli alla Fortitudo. C’è chi rientra e c’è chi esce, è una emergenza continua quella con cui coach Attilio Caja deve ancora fare i conti. Da un lato si spera di recuperare per domani sera, a Pistoia, Valerio Mazzola. Dall’altro lato è caduta, tra capo e collo, l’ennesima tegola che vede fuori Matteo Imbrò. Seppur l’esterno siciliano non sia ancora riuscito a far vedere quello che sulla carta è il potenziale che aveva convinto la Fortitudo a prelevarlo da Pesaro a stagione appena iniziata, è altrettanto vero che la mancanza di Imbrò oltre a quella di Lorenzo Benvenuti, e per lungo periodo di Simon Anumba e Mazzola ha azzerato le rotazioni della Effe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2: Valerio potrebbe rientrare domani sera a Pistoia e allungare così le rotazioni di coach Caja. Fortitudo, una speranza per rivedere Mazzola