Serie A10°turno | Cremonese-Juventus 1-2

22.45 Comincia bene l'avventura di Spalletti sulla panchina della Juve,che passa 1-2 in casa della sorpresa Cremonese. Tacco Openda in area,rimpallo su Vandeputte che diventa un assist per Kostic, implacabile dopo 90".Audero si oppone a Vlahovic e al 26' devia sul palo il tiro di Locatelli:1° tempo di marca bianconera. Ripresa. Primi sussulti grigiorossi con Vandeputte e Barbieri,la Juve risponde con Vlahovic (palla appena larga) e raddoppia con il sinistro di Cambiaso (68'). Vardy in diagonale riduce il passivo (83'), ma è tardi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Premi raddoppiati per un weekend speciale! Il turno infrasettimanale della Serie BKT regala a tutti i partecipanti la possibilità di vincere il doppio dei premi giocando all’Instant Win di BKT Premia Gioca e divertiti su bktpremia.it per vincere uno dei 200 premi in - facebook.com Vai su Facebook

Turno infrasettimanale di campionato per i Serie A ? 9ª giornata Udinese ? Allianz Stadium ? 18:30 CET # #JuveUdinese Powered by @Jeep - X Vai su X

Cremonese-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Nelle otto sfide di Serie A tra Cremonese e Juventus disputate in casa dei grigiorossi, si sono sempre alternati un pareggio e un successo bianconero (l'ultimo nel gennaio 2023, 1- Si legge su sport.sky.it

Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Inizia da Cremona la nuova avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Segnala sport.sky.it

Cremonese-Juve diretta: l'esordio di Spalletti, segui il match di Serie A LIVE - I bianconeri, reduci dalla vittoria con Brambilla in panchina, giocano allo stadio Zini per la prima volta con il nuovo allenatore: aggiornamenti sulla partita in tempo reale ... Lo riporta msn.com