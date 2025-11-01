serie a1 brixia e il geas verso il derby sesto da favorita contro le bresciane

Tra le gare in programma domani per la quinta giornata della A1 femminile di basket il derby lombardo tra Brixia e Sesto San Giovanni riveste un significato particolare. Entrambe le contendenti hanno già osservato il turno di riposo e sono chiamate a conquistare una vittoria che potrebbe rivelarsi molto importante per il prosieguo della stagione. Il pronostico della vigilia è dalla parte della squadra milanese che, pur giocando in trasferta, vanta una caratura di livello elevato e può centrare la vittoria necessaria per mantenersi attaccata alle prime. Sul fronte opposto la formazione di coach Zanardi, che finora ha subito tre sconfitte nelle tre partite disputate, è comunque pronta a giocare le carte a sua disposizione, tentando di far valere con un avversario così quotato i leggeri progressi evidenziati nelle scorse giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

