Serie A Udinese-Atalanta 1-0

Servizitelevideo.rai.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.54 L'Udinese batte e sorpassa l'Atalanta. Friulani molto vivaci, gli ospiti invece sembrano involuti e poco incisivi anche quando mantengono il possesso. Carnesecchi respinge il sinistro di Kamara dalla distanza. Il francese è protagonista sul gol, servendo il cross basso che Zaniolo (lasciato solo da una difesa lenta a ripiegare) insacca (40') Subito dopo, Karlstrom chiama Carnesecchi a un grande intervento. Kabasele riesce a disturbare Krstovic,che sciupa una buona opportunità. Atta respinge il bel tiro di Bellanova. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

