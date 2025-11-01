Serie A Udinese-Atalanta 1-0

16.54 L'Udinese batte e sorpassa l'Atalanta. Friulani molto vivaci, gli ospiti invece sembrano involuti e poco incisivi anche quando mantengono il possesso. Carnesecchi respinge il sinistro di Kamara dalla distanza. Il francese è protagonista sul gol, servendo il cross basso che Zaniolo (lasciato solo da una difesa lenta a ripiegare) insacca (40') Subito dopo, Karlstrom chiama Carnesecchi a un grande intervento. Kabasele riesce a disturbare Krstovic,che sciupa una buona opportunità. Atta respinge il bel tiro di Bellanova. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it